Primo blitz del Sassuolo a Napoli

All’ottavo tentativo in massima serie la compagine neroverde del Sassuolo è riuscita a centrare il successo all’ombra del Vesuvio. Prima d’ora, infatti gli emiliani, nei sette incontri disputati a Fuorigrotta, erano riusciti a racimolare solo due punti, frutto di due pareggi. Dunque quella di ieri per l’allenatore De Zerbi è stata una giornata che passerà alla storia. A loro volta gli azzurri in questa partita, per la prima volta in assoluto, nei sedici incontri giocati in totale, tra A, B e Coppa Italia, non sono riusciti ad andare in gol nei confronti della formazione di Berardi e compagni. In verità il Sassuolo aveva sconfitto i partenopei per 2 a 1 soltanto nell’agosto del 2015, nel match del debutto di Sarri sulla panchina del Napoli.