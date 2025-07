Fissate le prime amichevoli estive degli azzurri in Trentino – Avversari saranno l’Arezzo e il Catanzaro

Il Calcio Napoli, ieri, ha reso noto le prime due amichevoli precampionato che disputerà nel ritiro in Trentino, a Dimaro – Folgarida, sul terreno di gioco dello stadio Carciato, appena aumentato di capienza per ospitare 2000 tifosi napoletani. Il primo avversario sarà l’Arezzo che evoca tanti ricordi a mister Conte e la gara si giocherà il 22 di luglio, poi nel giorno prima della partenza dalla Val di Sole, cioè il 26 sarà ospite il Catanzaro; entrambe le partire avranno inizio alle 18. Già, on line, sono in vendita i biglietti, questi i prezzi:

Tribuna Coperta € 27,50

Tribuna Meledrio € 22

Prezzi validi sia con l’Arezzo che col Catanzaro.