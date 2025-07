Gazzetta dello Sport – il quotidiano dalle pagine rosa non ha dubbi: “Azzurri favoritissimi per ripetersi”

Stamane il quotidiano sportivo dalle pagine rosa, ossia ” La Gazzetta dello Sport” ha scritto, in prima pagina, riferendosi al Napoli : “Provate a prenderci“. Dunque i Campioni d’italia, ai nastri di partenza della prossima stagione di A, godono di tutti i favori del pronostico. Per il giornale di cui sopra non si tratta di semplici sensazioni, bensì’ di fatti concreti, per diversi motivi. Rispetto alle concorrenti come Juve, Inter e Milan, non ha cambiato il tecnico, poi ha già di suo una buonissima intelaiatura, inoltre il mercato che sta portando avantiil ds Manna, con De Brune, già arrivato da tempoo e con i colpi di spessore che giungeranno a breve, rappresenta la lepre da inseguire, senza se e senza ma, pur se sarà sempre il campo a decidere. Almeno questo, è l’ausoicio di milioni di appassionati di fede partenopea, i quali ancora tutt’ora stanno festeggiando il quarto scudetto. Per quanto riguarda l’Europa, Antonio Conte lavorerà perchè la squadra poossa classificarsi tra migliori otto formazioni del vechhio continente nella massima competizione: la Champions League, in cui gli azzurri, parteciperanno per la prima volta, con la nuova formula, la quale prevede ben 4 gare in più, rispetto alla recente competzione disputata con Spalletti.