Schira, Krol, Mandarini, De Carli, Monti e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang e Beukema a Dimaro. Per Ndoye strada in discesa. Ngonge verso il Torino”- “Sarà sempre più un orange-Napoli. Ormai è fatta sia per Lang che per Beukema. Per quest’ultimo si chiuderà circa 30 milioni di euro, entrambi ci saranno a Dimaro. Ndoye, invece, c’è più da fare: il Napoli vuole inserire il Bologna, mentre il Bologna nì. Zanoli piace al Bologna che, però, non valuta l’esterno 10 milioni. Zanoli può andare al Bologna. Quest’ultimo chiede 45 per Ndoye, mentre il Napoli è salito a 30 più Zanoli. Ma la strada sta diventando in discesa, ma c’è ancora bisogno di compiere qualche chilometro. Insigne? Si sta proponendo, ma non ha ipotesi calde. Bernardeschi, invece, vuole due anni, mentre il Bologna vorrebbe fare un annuale con opzione. Il Bologna sta valutando vari nomi per sostituire Beukema. Ngonge legato a Milinkovic-Savic? Sono operazioni collegate tra di loro, ma il Toro vuole i soldi della clausola. Ngonge, che vuole tornare a lavorare con il suo maestro Baroni, è molto vicino ai granata: andrà lì in prestito oneroso di 1 milione di un euro con diritto di riscatto che oscilla dai 7 ai 9 milioni. Ngonge vorrebbe restare in Italia, anche perché ha trovato l’amore a Napoli. Per Folorunsho, che andrà via, sarà un mercato lungo”.

Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang mi piace molto, può dare ancora più fantasia. Beukema può conquistare la Nazionale” – “Lang è un’ala sinistra con piede destro che rientra: lui fa tanti gol e tanti assist. Poi, certamente, il calcio olandese non è allo stesso livello del calcio italiano. Lang darà comunque più fantasia al Napoli. Beukema? Può crescere ancora, a Bologna è migliorato tanto e con Conte lo farà ancora di più. Con il Napoli può conquistare l’Olanda. Il Napoli ha sicuramente più qualità rispetto all’anno scorso. Amo molto Buongiorno, spero che l’anno prossimo non abbia gli stessi infortuni. Il Napoli può sicuramente lottare per il quinto scudetto. Il Milan? Allegri non mi piace, ma se comprano qualche giocatore può essere protagonista. Il Napoli compie 100 anni? Il Napoli è un club ricco di storia, ci sarà una grande festa: anche meglio di quella che c’è stata per 125 anni dell’Ajax”.

Fabio Mandarini, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Ndoye piace davvero tanto a Conte. Juanlu Sanchez si può sbloccare in qualsiasi momento”. – “Ndoye piace tantissimo a Conte e con Italiano è cresciuto tantissimo. Ndoye ti dà veramente tanto dal punto di vista tattico. Il Napoli cercherà di prenderlo quanto prima, anche se il Bologna continua a chiedere. Hai vinto lo scudetto, ovviamente, grazie al grandissimo al lavoro di Conte. Lui è una garanzia. Quest’anno il Napoli era una squadra capace di cambiare in corsa più moduli e questo perché ha un allenatore di campo. Conte cura ogni dettaglio e le amichevoli più allenanti di quest’anno sono dei segnali della mentalità dello stesso Conte. Lang sicuramente ci sarà a Dimaro, mentre su Beukema bisogna aspettare. Ma sarebbe importantissimo avere entrambi già a Dimaro. Il lavoro in Trentino a Dimaro sarà fondamentale, soprattutto se avrai quasi tutta la rosa a disposizione. Juanlu Sanchez? Il Napoli sta traccheggiando, ha fatto la sua offerta. Il Siviglia ha delle scadenze finanziarie ed ha bisogno di 25 milioni e per questo ha ipervalutato Juanlu Sanchez. Il Napoli, giustamente, sta facendo le valutazioni. Questa situazione si può sbloccare in ogni momento, anche perché Simeone piace tanto al Siviglia. Lo stesso Simeone preferirebbe il Siviglia al Pisa”.

Diego De Carli, responsabile comunicazione del ritiro del Napoli a Dimaro, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Grandissime novità per il ritiro di Dimaro” – “Le temperature in Val di Sole sono gradevoli. Posso dire che c’è molta attesa per il ritiro del Napoli, si sta lavorando intensamente. La novità più grossa è che ci sarà una terza tribuna rispetto al campo: avrà una capienza notevole. Ci sarà spazio, complessivamente, oltre i 2mila spettatori. I lavori ginnici saranno svolti all’interno della palestra della scuola media, dove sono appena finiti i lavori. Abbiamo realizzato anche un secondo campetto per non occupare sempre il campo centrale. La piazza ‘Madonna della Pace’ sarà il centro nevralgico delle varie trasmissioni, mentre gli eventi avverranno vicino alla Chiesa. Dovrebbero esserci anche quest’anno le sessioni di autografi dei giocatori. Ci sarà anche la possibilità di mangiare all’esterno dello stadio. Martedì 22 ci sarà Napoli-Arezzo, sabato 26 ci sarà Napoli-Catanzaro. Sulla pagina Facebook del ritiro ci sono tutti i dettagli per accedere all’acquisto dei biglietti”.

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale: “Conte vuole partire subito forte. Il Napoli non farà l’errore dell’anno scorso” – “ Mi piace molto Noa Lang. Mentre Beukema, come tutti i difensori moderni, ha qualche passaggio a vuoto, ma ha tutte le caratteristiche che piacciono al Napoli. La questione stadi è problema a livello nazionale, soprattutto da Roma giù. Il problema principale è a carattere legislativo, visto che sono arrivati tanti soldi ma, innanzitutto, c’è un problema di concessione di questi impianti alle società sportive. Questo è l’aspetto fondamentale, soprattutto se concedi questi impianti per tanto tempo ai club. La sensazione è che il Napoli voglia partire molto forte, non si vuole perdere l’entusiasmo dello scudetto. Conte vuole subito alzare il livello, cercando di marcare la differenza anche con Juve ed Inter che pagheranno il Mondiale per Club. Il Napoli non far l’errore dell’anno scorso, quest’anno sarà subito pronto”.

Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “L’Udinese chiede tanto per Lucca, farei un pensiero per Kean. Fondamentale il lavoro a Dimaro” – “Con Lang e Beukema a Dimaro sarebbe davvero importante, visto che così Conte avrebbe quasi la rosa già a disposizione. La società sta seguendo e accontentando lo stesso Conte. Lui sa che quest’anno, viste le tante competizioni, con la squadra non ci lavorerà tanto. Sarà fondamentale il lavoro nei due ritiri, soprattutto atleticamente. C’è il bisogno di lavorare dal punto di vista tattico e capire tutti gli automatismi. La trattativa per Nunez si fermerà nei prossimi giorni, visto il grandissimo lutto per Jota. Probabile che Nunez resti solo un desiderio del Napoli. Ndoye? Credo che il Bologna scenda un pochino nelle sue valutazioni, ma sarà fondamentale il possibile inserimento di Zanoli. Mi aspetto un Napoli con una proposta di gioco molto interessante, sicuramente più offensiva rispetto a quanto visto l’anno scorso. Il Napoli l’anno prossimo avrà come obiettivo andare più avanti possibile in Champions League, soprattutto superare il girone unico. Lucca piace tanto a Conte, perché ha dei notevoli margini di miglioramento. Ma, onestamente, farei un pensiero più per Kean, viste le richieste dell’Udinese per Lucca”.