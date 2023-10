Napoli ad un passo da quota 100 con la Fiorentina. I tanti realizzatori di azzurri e viola

Napoli e Fiorentina sono appaiate in classifica a quota 14 punti in campionato. Entrambe le formazioni vengono da quattro risultati utili consecutivi, solo che i campani hanno fatto 2 vittorie e 2 pareggi, mentre i toscani ne hanno vinte 3 e pareggiata una.

18 volte in 74 partite di campionato tra Serie A e Serie B, la Fiorentina si è imposta sul campo del Napoli (34 le vittorie dei padroni di casa). Nella stagione 2020/21 è arrivato il più pesante successo dei campani che si sono imposti col rotondo punteggio di 6-0.

Nella storia di Napoli-Fiorentina troviamo anche una vittoria a tavolino, a favore dei viola: un 2-0 deciso dal giudice sportivo nella stagione 1976/77 arrivato per incidenti al termine della gara. Anche se la partita, c’è da dirlo, si era chiusa regolarmente con la vittoria per 2-1 dei gigliati. A proposito di reti…ne manca una sola ai partenopei per arrivare a quota 100 nei match interni contro la Fiorentina.

Napoli in vetta, la formazione di Italiano ad inseguire. Parliamo della classifica dei marcatori diversi (coop del gol) di questo campionato. Prima dello svolgimento di questa giornata, gli azzurri erano in vetta con la Roma a 9 realizzatori, mentre la Fiorentina era subito dietro (con l’Atalanta) ad 8.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

74 incontri disputati

34 vittorie Napoli

22 pareggi

18 vittorie Fiorentina

99 gol fatti Napoli

72 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1931/1932 Serie A Napoli vs Fiorentina 0-2, 8° giornata

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2022/2023 Serie A Napoli vs Fiorentina 1-0, 34° giornata

TuttoMercatoWeb.com