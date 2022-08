Serie A – Prossimi anticipi e posticipi degli azzurri fino alle 16esima giornata

Sono stati ufficializzati dalla Lega Calcio di serie A, i prossimi anticipi e posticipi di campionato, dalla sesta fino alla sedicesima giornata. Per quanto riguarda gli azzurri di Spalletti, qui di seguito, le date e gli orari delle partite interessate:

Sesta giornata: Napoli-Spezia, sabato 10 settembre ore 15

Settima giornata: Milan-Napoli, domenica 18 settembre ore 20.45

Ottava giornata: Napoli-Torino, sabato 1 ottobre ore 15

Nona giornata: Cremonese-Napoli, domenica 9 ottobre ore 18

Decima giornata: Napoli-Bologna, domenica 16 ottobre ore 18

Undicesima giornata: Roma-Napoli, domenica 23 ottobre ore 20.45

Dodicesima giornata: Napoli-Sassuolo, sabato 29 ottobre ore 15

Tredicesima giornata: Atalanta-Napoli, sabato 5 novembre ore 18

Quattordicesima giornata: Napoli-Empoli, martedì 8 novembre ore 18.30

Quindicesima giornata: Napoli-Udinese, sabato 12 novembre ore 15

Sedicesima giornata: Inter-Napoli, mercoledì 4 gennaio ore 20.45.

Intanto si parte stasera con il match del Maradona contro il Lecce per poi proseguire con Lazio vs Napoli di sabato 3 settembre alle ore 20,45. Alla luce di questo calendario, i partenopei giocheranno per ben cinque volte di sabato pomeriggio.