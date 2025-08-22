BREVI

CALCIOMERCATO – Sassuolo, ingaggiato Nemanja Matic

Vincenzo Letizia 22 Agosto 2025 0 34 sec read

Il Sassuolo ha preso Nemanja Matic. Nei giorni scorsi l’ex centrocampista della Roma ha incontrato personalmente Fabio Grosso e il direttore Carnevali e ora è arrivata la fumata bianca.

Matic giocherà nel Sassuolo

L’entourage del giocatore stava portando avanti diverse trattative, la priorità era quella di trovare una squadra che potesse permettere al centrocampista di giocare con continuità, ma al tempo stesso lavorare con giocatori giovani e promettenti. Desiderio esaudito in serata: come confermato da Sky Sport, Matic sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Intesa per un anno di contratto con opzione per un’ulterioe stagione.

Il serbo, ultima annata al Lione, era svincolato e stava valutando le tante possibilità per proseguire la propria carriera

Vincenzo Letizia

