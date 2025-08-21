Marianucci: “Conte è un vincente. Ha una fame incredibile. Vogliamo difendere lo scudetto”

Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha parlato a Radio CRC dei primi approcci con la maglia azzurra, campione d’Italia.

Queste le sue parole: “È una grande soddisfazione per me essere a Napoli: posso solo imparare dai miei compagni di squadra, io sono pronto ad ascoltare ed applicare qualsiasi consiglio mi venga dato”.

Come sono andati i ritiri estivi?

“Sono stati impegnativi sul piano fisico, ma sono cose che ci ritroveremo sia sabato che nelle prossime partite. Mi sono ambientato subito molto bene con la squadra: sono grandi campioni, ma soprattutto belle persone. Come si è visto in piazza a Castel di Sangro ci prendevamo già in giro, si è creato subito un buon feeling”.

Si sta integrando nella fase difensiva?

“Sono concetti che aiutano tutta la squadra. Quando si difende molto alti si ha meno spazio da coprire e si è più vicini alla porta in caso di recupero del pallone e quindi si è più propositivi in attacco”.

E con Conte, come va?

“È un campione ed un vincente, spero che mi trasmetta i suoi insegnamenti e la sua personalità. Sono un difensore a cui piace giocare molto con la palla, bravo tecnicamente, un buon marcatore: ho tanto su cui migliorare, ho iniziato adesso”.

Che musica ascolta?

“Ascolto il rap italiano: Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Luché. Non ho avuto tempo di visitare bene la città, ma ne avrò sicuramente: sono riuscito a vedere solo il murales di Maradona finora”.

All’esordio in Serie A vi aspetta il Sassuolo.

“È un’emozione indescrivibile iniziare questa nuova stagione con tutti i miei compagni e provare a difendere lo scudetto che abbiamo in petto. Stiamo preparando la sfida nei minimi dettagli, il mister ci tiene molto a curare ogni aspetto: siamo pronti per fare una grande partita”.