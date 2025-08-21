BREVI

Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3

Vincenzo Letizia 21 Agosto 2025 0 29 sec read

Inizia come meglio non poteva la stagione della Fiorentina, che vince e convince al primo impegno ufficiale.

La squadra di Stefano Pioli ha battuto per 3-0 in trasferta gli ucraini del Polissya, nell’andata del playoff di Conference League.

Decisivi l’autogol di Kudryk e il gol di Gosens nel primo tempo e quello di Gudmundsson nel secondo. Risultato che avvicina in maniera significativa i viola alla fase campionato della Conference League.

Sarebbe la quarta partecipazione consecutiva alla terza coppa europea, dopo una semifinale e due finali negli ultimi tre anni.

Vincenzo Letizia

