Bastoni: “Sarà una partita tosta, dovremo stare attenti”

Redazione 25 Ottobre 2025 0 29 sec read

Il difensore dell’InterAlessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contr il Napoli. Queste le sue parole:
“Siamo passati anche noi da momenti così, è un rischio perché le squadre ferite tirano fuori sempre qualcosa in più, specialmente quando giocano in casa. Sarà una partita tosta, dovremo stare molto attenti. Se serviva rivoluzionare la squadra? Come ho già detto le squadre che vanno rivoluzionate non arrivano in finale di Champions, sicuramente c’era da dare una scossa perché non è facile ripartire da zero ma abbiamo trovato la persona giusta”.

