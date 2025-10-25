NEWS

Napoli-Inter, De Bruyne segna il rigore e si infortuna: fuori quasi in lacrime

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025

Notizia agghiacciante in casa Napoli, dove al 32′ si è consumata una vera e propria beffa. De Bruyne trasforma il rigore e si infortuna dopo averlo realizzato. Smorfia di dolore immediata e mano al bicipite femorale, gelando subito il sangue dei tifosi del Napoli e dei fantallenatori.

Brutto infortunio per De Bruyne, pessime notizie per il Napoli

Accompagnato a braccio dallo staff medico del Napoli, l’infortunio di De Bruyne spaventa: il problema muscolare sembra serio, il belga non è riuscito ad abbandonare il campo sulle proprie gambe. Lacrime quasi agli occhi per l’ex City, costretto alla sostituzione immediata. Al suo posto, Olivera.

Vincenzo Letizia

