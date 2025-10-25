COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Anguissa e McTominay dominano il centrocampo

25 Ottobre 2025

Milinkovic-Savic 6 – Chiamato in causa, prevalentemente con retropassaggi, non può nulla sul rigore perfetto di Calhanoglu.

Di Lorenzo 6.5 – Soffre poco dietro e dà un buon appoggio sulla catena offensiva di destra.

Juan Jesus 7 – Attento e determinato anche se schierato sul centro-destra.

Buongiorno 6 – Causa il rigore con uno scoordinato tocco col braccio, ma per il resto contrasta bene gli attaccanti interisti.
(Beukema s.v.)

Spinazzola 6 – Qualche imprecisione, ma consueta corsa perenne sulla corsia mancina.
(Gutierrez s.v.)

Politano 6 – Pochi spunti offensivi, ma costante lavoro in fase di non possesso.
(Elmas s.v.)

Anguissa 7.5 – Bellissimo il gol del 3-1 e contributo di gran qualità e personalità in mezzo al campo.

Gilmour 5.5 – Troppe palle pasticciate in fase di costruzione.

McTominay 7.5 – Terzo gol in due partite, fondamentale in tutte le fasi del gioco.

De Bruyne 6.5 – Glaciale dal dischetto, preoccupa il suo infortunio. Un enorme in bocca al lupo!
(Olivera 6 – Tiene con diligenza la posizione sull’out di sinistra.)

Neres 6.5 – Si adatta bene al ruolo di punta, mantenendo in apprensione i ben più strutturati difensori interisiti.
(Lang s.v.)

