Napoli-Inter, Di Lorenzo: «Le grandi squadre cadono ma sanno come rialzarsi»

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 28 sec read

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Inter. “Sicuramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, ma senza perdere equilibrio. Dobbiamo trovare la giusta chiave”, ha spiegato. “Le grandi squadre cadono ma sanno come rialzarsi”. Di Lorenzo ha aggiunto che è fondamentale ritrovare lo spirito dell’anno scorso: “Dobbiamo lottare, difendere ed attaccare tutti insieme”. Una dichiarazione di fiducia e squadra che evidenzia la voglia del Napoli di risalire dopo momenti difficili e dimostrare che anche nei passaggi più complessi c’è sempre reazione e unità.

Vincenzo Letizia

