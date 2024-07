EUROPEI 2024 – L’Inghilterra raggiunge la Spagna nella finalissima di domenica, a Berlino

Per la seconda volta consecutiva l‘Inghilterra conquista la finale del campionato europeo che, quest’anno, si disputa in Germania. Tre anni fa, nel 2021, gli inglesi affrontarono l’Italia di Mancini che si aggiudicò il trofeo continentale, vincendo solo ai calci di rigore. L’ultimo atto della manifestazione di domenica 14 lugliuo, è stato raggiunto da Kane e compagni, in virtù della vittoria, all’ultimo respiro, in rimonta, per 2 a 1 nei confronti degli olandesi. Quella di ieri è stata una semifinale tiratissima e combattutissima, molto piacevole da vedere. Eroe della partita Watkins l’uomo che non ti aspetti, buttato nella mischia dal ct Southgate, insieme a Palmer, a pochi minuti dal 90esimo. L’attaccante, subentrato al posto di Kane, raccoglie l’assist di un anno compagno e realizza un gol splendido che vale. per l’Inghilterra la possibilità di rifarsi dopo la sconfitta agli ultimi europei.