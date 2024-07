Buongiorno – Il difensore sarà, domani a Roma, per le visite mediche, a Villa Stuart, il calciatore felice del trasferimento in azzurro

Il forte difensore Alessandro Buongiorno, neo acquisto del club azzurro, si recherà, domani, nella capitale per sottoporsi alle consuete visite mediche, presso Villa Stuart , clinica di fiducia del club partenopeo. Il calciatore è felice di poter vestire la maglia del Napoli; per lui è pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Il suo cartellino è costato al presidente De Laurentiiis 35 milioni di euro più 5 di bonus. In verità, la trattiva è stata abbastanza lunga e difficile, così come il lavoro dei dirogenti che si sono adperati con tanta abnegazione per il buon fine dell’operazione. Per il Napoli un grosso colpo per il reparto arretrato che, nello scorso campionato, ha subito troppi gol.