Clamoroso – Il PSG offre al Napoli 200 milioni di euro per l’accoppiata Osimhen – Kvaratskhelia

Secondo indiscrezioni giunte dalla capitale francese, Il club parigino del Psg avrebbe offerto la grossissima cifra di 200 milioni di euro per convincere il Napoli a cedere i suoi due gioielli d’ attacco, ossia Osimhen e Kvaratskhelia. Una proposta clamorosa che, tuttavia, vede il secco no di Antonio Conte che reputa il georgiano incedibile. Il club partenopeo ribadsce che si può intavolare una trattativa, soltanto per il nigeriano che, come sappiamo, ha una clausola rescissoria da 120 milioni. Una cifra altissima che aggiunta all‘ingaggio di circa 10 milioni annui, fino al 2026, ha spaventato i corteggiatori di questo bomber straripante, il quale, per ora, è già a Dimaro, per il primo step del ritiro della squadra di Conte.