Verso Napoli Inter: Koulibaly non recupera

Brutte notizie per Ringhio Gattuso; dall’infermeria azzurra fanno sapere che il forte difensore Kalidou Koulibaly, infortunatosi, dopo pochi minuti, nel corso della gara interna con il Parma, non sarà in campo, alla ripresa delle ostilità, nel big match del 18 esimo turno di serie A tra Napoli ed Inter. A quanto pare il giocatore senegalese non si è allenato neanche nella giornata di ieri con i compagni ed ha proseguito nel sottoporsi alle terapie indicate dallo staff medico. L’infortunio muscolare, purtroppo, si è rivelato più serio del previsto e, molto probabilmente, ci vorrà ancora un pò per recuperarlo totalmente. Ma le brutte notizie non si fermano qua: pure il serbo Maksimovich difficilmente potrà riprendersi ed essere in campo contro i nerazzurri di Conte, lunedì sera in quel di Fuorigrotta. Il difensore ex granata, infatti, ha svolto una seduta a parte, personalizzata al centro tecnico di Castel Volturno, un suo ritorno in squadra non sarà possibile che tra qualche settimana.

