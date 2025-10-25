COPERTINA

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 43 sec read

L’ottava giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra Napoli e Inter, reduci rispettivamente dalla sconfitta col Torino e dalla vittoria sulla Roma.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Inter con le scelte dei tecnici Conte e Chivu per il big match in programma alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Da segnalare la novità in attacco per gli azzurri con Neres in posizione di falso nueve.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres. A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

I SIGNORI DEL CALCIO – Arthur Antunes Coimbra, Zico

Su PianetAzzurro.it nasce una nuova rubrica interamente deditata ai grandi campioni del passato che hanno scritto la storia del calcio: “I signori del calcio”. Si […]

6 Febbraio 2015 0 2 min read

Benevento, il caldo torrido non ferma la voglia di serie A dei tifosi

Terminato il diritto di prelazione riservato  gli abbonati, è scattata la vendita libera. Sono tantissimi i tifosi del Benevento che, da ieri sera, per garantirsi […]

31 Luglio 2017 0 33 sec read

Pedullà: “Sepe, la Fiorentina ora spinge: i dettagli”

Un obiettivo di gennaio (ve ne avevamo parlato) prima del rinnovo di contratto con il Napoli. Ma ora Luigi Sepe e la Fiorentina possono tornare di […]

3 Luglio 2015 0 31 sec read

Sky – Napoli, niente da fare per Gomes: per il Valencia è incedibile. Le alternative

Niente da fare per Andrè Gomes: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky, oggi il Napoli avrebbe avuto un contatto telefonico con l’agente […]

7 Gennaio 2016 0 23 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui