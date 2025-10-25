Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

L’ottava giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra Napoli e Inter, reduci rispettivamente dalla sconfitta col Torino e dalla vittoria sulla Roma.
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Inter con le scelte dei tecnici Conte e Chivu per il big match in programma alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Da segnalare la novità in attacco per gli azzurri con Neres in posizione di falso nueve.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres. A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu