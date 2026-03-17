De Canio e Gianni Improta  a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv

De Canio: “Mi aspetto dal Napoli un finale in crescendo”

De Canio: “I calciatori di qualità determinano più di quelli normali, d’altra parte il Napoli ha fatto leva su questi elementi che non ha avuto per buona parte del campionato, ora che sono rientrati la squadra ne trae grandi benefici.

Se il Napoli vince a Cagliari non è un miracolo, perché è una squadra forte, i ragazzi che stanno recuperando avranno motivazioni più forti per un finale in crescendo.

Di certo con la squadra al completo, per il Napoli sarebbe stato un altro campionato, visto che oggi ha solo due punti in meno rispetto all’anno scorso, ciò lascia capire quanto sia forte questa rosa, che ha avuto troppi infortuni.

Il futuro di Conte? Lui sta bene a Napoli e lo dice con sincerità, poi le valutazioni sulla prosecuzione del rapporto avverranno alla fine del campionato. Il fatto poi di ringiovanire la squadra non è necessariamente una diminuzione dei valori tecnici, il Como è la dimostrazione che se si hanno idee chiare e competenza, si possono costruire squadre vincenti.

Oggi il Napoli ha avuto risposte importanti da Vergara, Hojlund, Alisson, bisognerà vedere poi le scelte tecniche da fare il prossimo anno. In questa stagione Conte ha affrontato molte situazioni difficili e le ha superate, non c’è nulla di cui meravigliarsi, di sicuro è auspicabile che certe difficoltà non si verifichino più, se non hai calciatori adeguatamente preparati, da ogni punto di vista, certi traguardi non li puoi raggiungere”.

Improta: “Chiamatemi pazzo, ma io credo ancora allo scudetto”

Improta: “Il campionato? Teniamo conto di quello che sta facendo l’Inter, che dal derby ha fatto un punto in due partite, rallentando notevolmente e credo che questo rallentamento sia avvenuto in virtù di un calo mentale e fisico, dovuto anche all’eliminazione ad opera del Bodo in Champions. In più, la sconfitta con il Milan ha inciso non poco. Chiaramente le inseguitrici devono sperare che i nerazzurri facciano ancora qualche passo falso.

Non possiamo tornare indietro, ma senza i punti persi a Bergamo e senza i pareggi con Verona e Parma, tutti punti tolti da decisioni arbitrali “controverse”, oggi il Napoli sarebbe pienamente in lotta per il titolo, e senza infortuni ne avremmo viste delle belle.

Dico un’altra cosa: dopo quello che a Cremona ha fatto vedere la Fiorentina, domenica sera al Franchi per l’Inter non sarà per niente semplice, anzi potrebbe addirittura lasciarci le penne. Premesso che il Napoli non può più sbagliare, se vince a Cagliari metterà pressione ai nerazzurri: chiamatemi pazzo, ma per me il Napoli può ancora vincere lo scudetto.

Lo scorso anno l’Inter mollò nel finale, per cui l’aspetto psicologico è fondamentale, se i nerazzurri incappano in altri risultati potrebbero perdere uno scudetto già vinto.

Gilmour e Lobotka insieme? Ma certo, sono complementari, lo slovacco mette ordine nel caos, lo scozzese verticalizza come nessun altro. In più il Napoli ha ritrovato un De Bruyne in forma strepitosa, al quale faccio i complimenti.

Futuro di Conte? Sarà tinto d’azzurro ancora, lui non ha mai mollato di un centimetro, ci sono state certamente partite giocate male ma è stato sempre sul pezzo, i grandi allenatori si adattano al materiale a disposizione”.

Scritto da: Vikonos