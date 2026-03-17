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I SIGNORI DEL CALCIO – Enzo Francescoli, l’ultimo “Principe” del calcio che incantò Cagliari

Vincenzo Letizia 17 Marzo 2026 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

Esistono calciatori che misurano il proprio successo con i trofei e altri che lo fanno con l’estetica del gesto. Enzo Francescoli, per tutti “El Principe”, è riuscito a fare entrambe le cose, ma con una nobiltà d’animo che lo ha reso eterno. In vista della sfida tra Cagliari e Napoli, il pensiero corre inevitabilmente a quel triennio (1990-1993) in cui l’Isola divenne il regno di un fuoriclasse capace di trasformare ogni stop di petto in un’opera d’arte.

Quando Francescoli sbarcò in Sardegna, reduce dai successi con il River Plate e l’Olympique Marsiglia, il mondo intero si chiese come fosse possibile che un talento simile avesse scelto una neopromossa. La risposta stava tutta nel carattere dell’uomo: cercava una sfida autentica, un popolo in cui rispecchiarsi. E Cagliari lo accolse come un re.

In maglia rossoblù, Francescoli non è stato solo un trequartista dai piedi vellutati; è stato il faro di una squadra che passò dalla lotta per non retrocedere alla storica qualificazione in Coppa UEFA. Le sue giocate erano lampi di luce in un campionato, quello italiano di quegli anni, che era considerato il “campionato dei mondiali”, dove ogni domenica dovevi vedertela con i difensori più feroci del pianeta.

Le sfide contro il Napoli di quegli anni avevano un sapore particolare. Era il calcio dei grandi numeri dieci, della fantasia sudamericana che si scontrava con l’organizzazione tattica europea. Francescoli, con la sua andatura dinoccolata e lo sguardo sempre alto, rappresentava l’essenza della garra uruguaiana fusa con una classe cristallina, la stessa che spinse un giovanissimo Zinedine Zidane a dichiarare: «Guardavo Enzo e cercavo di imitarlo in tutto».

Lasciò Cagliari dopo 17 gol e infinite magie, ma il legame non si è mai spezzato. Ogni volta che il Napoli fa visita alla Sardegna, il ricordo di quel numero dieci che danzava sul pallone torna a farsi vivo tra i tifosi più nostalgici. Perché i signori del calcio passano, ma i “Principi” restano per sempre nella memoria collettiva di chi ama questo sport.

Il calcio moderno corre veloce, ma fermarsi a rievocare figure come Francescoli serve a ricordarci che, oltre ai numeri e ai database, questo sport vive di emozioni pure. Cagliari-Napoli non sarà mai una partita qualunque finché ci saranno storie come quella del Principe da raccontare.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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