Marco De Simone, da Cagliari al Napoli: il mastino di Frattamaggiore

di Vincenzo Letizia

Ci sono storie che partono da lontano, fanno giri larghi e poi tornano a casa. In vista di Cagliari–Napoli, riaffiora il nome di Marco De Simone: difensore napoletano, cresciuto con il sogno azzurro nel cuore e capace di costruirsi una carriera solida prima di coronare quel desiderio. Una parabola fatta di gavetta, sudore e orgoglio.

Prima il Cagliari, poi il sogno Napoli

A differenza di tanti altri “figli di Napoli”, Marco De Simone il suo percorso se lo è dovuto costruire lontano da casa. È al Cagliari che si forma calcisticamente e si afferma tra i professionisti, collezionando 43 presenze tra il 1981 e il 1984.

Tre stagioni intense, fondamentali per crescere e dimostrare il proprio valore. È lì che De Simone si fa conoscere come un difensore affidabile, uno di quelli duri da superare, sempre concentrato e pronto alla battaglia.

Poi arriva il momento che ogni napoletano sogna: la chiamata del Napoli. Per lui non è solo un trasferimento, ma la realizzazione di un obiettivo coltivato fin da bambino tra le strade di Frattamaggiore.

Un difensore d’altri tempi

Marco De Simone era il classico difensore arcigno, un “mastino” come si diceva una volta. Di quelli che non mollano mai l’avversario, che vivono di marcatura a uomo, contatto fisico e lettura delle situazioni più che di eleganza.

Non aveva piedi raffinati, non era il classico “impostatore” moderno, ma compensava tutto con: cuore, applicazione e senso della posizione

A Napoli, proprio per la sua affidabilità, venne spesso utilizzato come jolly difensivo, adattandosi in più ruoli della retroguardia. Un elemento prezioso per gli allenatori: non il titolare fisso da copertina, ma uno sempre pronto quando chiamato in causa.

La sua importanza va oltre i numeri: De Simone è stato un uomo squadra, uno di quelli che tengono in piedi l’equilibrio del gruppo.

Il jolly silenzioso

A Napoli non era raro vederlo cambiare posizione in base alle esigenze. Terzino sinistro fluidificante (come si diceva una volta), stopper, terzino destro: De Simone incarnava il concetto di utilità pura, mettendosi sempre al servizio della squadra senza mai cercare protagonismo.

Marco De Simone rappresenta un calcio che oggi si vede sempre meno: quello dei difensori duri, concreti, innamorati del sacrificio. Prima il Cagliari, palestra di vita e carriera, poi il Napoli, sogno diventato realtà.

In una sfida come Cagliari–Napoli, la sua storia è il perfetto ponte tra due mondi. Perché a volte il destino ti porta lontano, solo per farti apprezzare ancora di più il momento in cui puoi finalmente tornare a casa.