Mondiali 2026: l’Iran ha paura degli Stati Uniti e vuole giocare in Messico, la Fifa dice no

A rendere nota la posizione di Teheran era stata l’ambasciata iraniana in Messico, che ha riferito delle trattative: decisive, secondo la federazione, le dichiarazioni dell’ex presidente statunitense Donald Trump sulla sicurezza della nazionale iraniana. “Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America” aveva dichiarato il presidente della federazione, Mehdi Taj.