Marocco campione d’Africa al posto del Senegal!

Clamoroso quando accaduto in queste ore: il Comitato d’Appello della Caf ha tolto la Coppa d’Africa al Senegal per aver abbandonato il campo assegnando il titolo al Marocco. Un responso atteso 2 mesi ma nessuno pensava potesse essere realmente ribaltato. Ciò che accadde quella notte di fatto fu incredibile. Il Senegal lasciò il rettangolo verde per più di 10 minuti dopo che al Marocco era stato assegnato un rigore negli ultimi minuti dei tempi regolamentari. Un penalty che poi, dopo il rientro in campo del Senegal, fu sbagliato da Brahim Diaz aprendo diversi scenari sulla vicenda.

Ebbene, la Confederazione Africana di Calcio ha annunciato stasera, tramite un comunicato, che il Marocco è stato definitivamente dichiarato vincitore della Coppa d’Africa 2025 a seguito di quanto avvenuto durante la finale. Il Senegal, a cui è stata negata la vittoria sul campo, è stato dichiarato sconfitto a tavolino per 3-0. L’articolo 82 stabilisce che “se, per qualsiasi motivo, una squadra lascia il campo prima della fine prevista della partita senza il permesso dell’arbitro, sarà considerata perdente e verrà definitivamente eliminata dalla competizione”.

La giuria ha inoltre applicato l’articolo 84, il quale stabilisce che “la squadra che viola le disposizioni degli articoli 82 e 83 sarà esclusa a titolo definitivo dalla competizione” e che “perderà la partita per 3-0”. Tutto accadde nei minuti finali della gara quando andò in scena una clamorosa protesta da parte del Senegal che prima protestò per un rigore non assegnato e poi esplose nel momento in cui il VAR assegnò un un penalty al Marocco per un contatto molto simile e che per loro non doveva essere fischiato.

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