NAPOLI – Giovanni DI Lorenzo e Antonio Vergara, ieri, sottoposti a visita di controllo presso Villa Angela

Il difensore Giovanni Di Lorenzo e l’attaccante Antonio Vergara fermi ai box, assieme ai lungodegenti Rrahmani e Neres, ieri si sono sottoposti ad una visita di controllo, per fare il punto della situazione, presso Villa Angela,in via Manzoni, a Napoli. I due giocatori azzurri stanno proseguendo l’iter di riabilitazione, come da programma dello staff sanitario e sperano di ritornare, a breve in gruppo per mettersi a disposizione di Antonio Conte. Il capitano, molto probabilmente, potrebbe essere convocato, dopo la pausa per la nazionale, sedendosi , quantomeno, in panchina, nello scontro diretto, in ottica secondo posto, contro il Milan, nel lunedì di Pasquetta che cade il 6 aprile. Il numero 22 del Napoli, come ricorderete, ha accusato una distorsione al ginocchio ed un problema al piede, che, per fortuna, sembrano in via di guarigione. Per Vergara, invece, ci vorrà un pò di tempo in più per il suo pieno recupero. L’attaccante ha subito una lesione causata da una fascite plantare. Lui vorrebbe affrettare i tempi per tornare in campo, però i medici preferiscono la prudenza per non incorrere in una ricaduta. Volendo essere ottimisti il calciatore di Frattaminore , dovremmo rivederlo in gruppo per metà del mese prossimo. Lobotka, al contrario, è pronto per il rientro e dopodomani, nell’anticipo di Cagliari,. è facile che possa far parte della spedizione in terra sarda.