GIOVANNI DI LORENZO – Il Capitano non vede l’ora di rientrare in gruppo, possibile una convocazione per la supersfida con il Milan, a Pasquetta

Come è noto a tutti, la stagione della squadra partenopea è stata caratterizzata dai numerosissimi infortuni, peraltro di lunga degenza. Adesso, fortunatamente, la situazione, si sta evolvendo pian piano ed alcuni big sono già rientrati, come Lukaku, Anguissa, De Bruyne. Mancano all’appello ancora il capitano Giovanni Di Lorenzo, Neres e Rrahmani. Intanto, per venerdì, a Cagliari, ci potrebbe essere la convocazione di Stanistav Lobotka. mentre per quanto concerne Di Lorenzo ci vorrà ancora un pò di tempo. Il Capitano non ci sarà nemmeno con la Nazionale, nella partita playoff con l’Irlanda del Nord a Bergamo. Il terzino destro del Napoli, approfittando della pausa, lavorerà al Centro Sportivo per aumentare i carichi, in modo tale da farsi trovare pronto e convocabile per il big match del Maradona, contro il Milan di Massimiliano Allegri, nel giorno successivo alla Santa Pasqua. Ma l’allenatore azzurro e lo staff sanitario non intendono correre rischi inutili e contro la formazione rossonera il numero 22 azzurro sarà convocato, solo qualora si intravedessero sensazioni positive, altrimenti si procederà con estrema cautela, Neres docet.