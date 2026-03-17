VERSO CAGLIARI vs NAPOLI – Conte, contro i sardi, sta pensando di schierare Kevin De Bruyne e Mc Tominay dal primo minuto

Il Napoli, ieri è tornato, a Castel Volturno, per preparare la partita di venerdì prossimo contro il Cagliari, di Pisacane, in terra sarda. Un impegno molto difficile in cui gli azzurri troveranno la squadra rossoblù, arrabbiatissima per la sconfitta di Pisa ed affamata di punti salvezza. Per questa gara, Antonio Conte sta valutando delle grosse novità, pensando di dare fiducia, sia a Mc Tominay che a Kevin de Bruyne, schierandoli come titolari. Lo scozzese prenderebbe il posto di Anguissa non apparso in condizione, sabato al Maradona. Il numero otto di Conte è in grado di dare fisicità, inserimenti e persino gol. Dal canto suo, il fuoriclasse belga, nei minuti in cui ha giocato contro il Lecce, ha fornito una prestazione assai incoraggiante, cambiando letteralmente il volto alla partita, portando qualità, visione di gioco e personalità. La sua presenza, dal primo minuto, potrebbe essere la mossa giusta per imprimere, fin da subito, un ritmo ed un approccio nettamente diversi al match., rispetto al Lecce.