STATISTICHE – Gli azzurri, rispetto all’anno scorso, alla 29esima tornata di campionato, oggi hanno solo due punti in meno, 59, contro 61

Il Napoli di Conte che, in questa stagione non è mai sceso in campo con tutti i titolari, costringendo l’allenatore a fare continui cambi di modulo, per sopperire ad assenze importantissime di lunga data, come quelle di Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Rrrahmani, Neres, Lobotka e Di Lorenzo, in confronto all’anno del quarto tricolore della storia, alla 29esima giornata, ha soltanto due punti in meno,59 contro 61, tuttavia ha subito molti gol in più e realizzato 45 reti, invece di 48. In poche parole, nonostante tutto, gli azzurri stanno marciando quasi in sintonia con il passato torneo che vinsero con 82 punti, superando l’Inter nel penultimo turno. La differenza sta nel fatto che i nerazzurri stanno conducendo un campionato al di sopra della media, soltanto adesso hanno avuto un calo per gli infortuni, perdendo cinque punti sul Napoli nelle recenti due gare. Tuttavia, la capolista ha ancora otto punti di vantaggio sul Milan e nove sui partenopei. Alla luce di questa situazione, a nove turni dal termine, dovrebbe accadere l’imponderabile per far si che la compagine di Chivu non vinca lo scudetto. A Napoli molti credono ancora nel titolo ma, a mio avviso, lo scudetto resta un bellissimo sogno irrealizzabile. La formazione del tecnico leccese, in primo luogo, dovrebbe fare bottino pieno nelle restanti gare, il che mi sembra difficilissimo, anche perchè la squadra non sta brillando del tutto, sta vincendo, è vero ma ha troppi alti e bassi ed una difesa molto vulnerabile, cone si evince dal ckean shit che manca da 11 match di fila. Nell’intera stagione passata, il Napoli incassò solo 27 reti, risultando la migliore difesa d’Europa, viceversa, ad oggi sono già 30. Arrivare al secondo posto in classifica, con una Supercoppa vinta a gennaio, sarebbe un’annata straordinaria per cui essere molto soddisfatti. L’unica pecca è il disastro in Champions League, non essere stati neanche in grado di accedere ai playoff , rimane una vera mortificazione che la tifoseria azzurra non meritava.