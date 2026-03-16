SCI – Assegnati i titoli di Campioni Regionali del Comitato Campano 2026

In palio a Roccaraso 16 titoli nelle specialità SuperG, Gigante e Slalom. Ginevra Di Pasquale fa en plein in tre discipline.

Si sono svolti nello scorso week end i Campionati Regionali delle categorie Ragazzi, Allievi Giovani e Senior del Comitato Campano Pugliese a Roccaraso. In palio i titoli 2026 delle specialità Supergigante, Gigante e Slalom in tre gare organizzate rispettivamente dagli sci club Napoli, 3 Punto 3 e Vesuvio.

La stella di questa edizione è stata Ginevra Di Pasquale del 3000 ski race che ha vinto tutte le gare in programma nella categoria Ragazze (under 14) e che ha addirittura fatto registrare il miglior tempo assoluto nel Gigante pur essendo la più piccola tra tutti i campioni. Una storia già vissuta in passato con Giada D’Antonio che ora figura nelle file della nazionale italiana.

Anche nella categoria maschile Pasquale Greco dello sci club Napoli ha fatto ottimi risultati vincendo il titolo di Campione regionale di questa stagione in Supergigante e Slalom. La gara di Gigante, invece, è stata vinta da Diego Di Menna del 3000 ski race.

Due titoli anche nella categoria Allievi (under 16) per Lorenzo D’Acunto del SAI Napoli che li ha conquistati nel Gigante e nello Slalom nella categoria maschile e per Anny Troiano dello sci club Posillipo che ha vinto il SuperG e il Gigante. Gli altri titoli sono andati Giovanni Rossiello nel Super G e a Laura Grande Giacomelli nello slalom, entrambi atleti del SAI.

La categoria Giovani-Senior ha disputato solo due gare: il Gigante in cui hanno vinto i titoli di campioni regionali Carola Maione del SAI e Marco Mancini del Vesuvio e lo Slalom conquistato da Gaia Porzio dello sci club Vesuvio e da Stefano Brancaccio dello sci club Posillipo.

La stagione del comitato continua con altri importanti appuntamenti: il Criterium Nazionale Under 12 che si disputerà a Corno alle Scale (BO) dal 19 al 22 e la 44.ma finale nazionale delle categorie Under 16 del “Pinocchio sugli sci” in programma all’Abetone, in Toscana il 24 e 25 marzo.