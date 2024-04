Giovanni Capuano, Carlo Jacomuzzi, Fabrizio Lucchesi, Giancarlo Padovan e Gigi Pavarese a Radio Punto Nuovo

Capuano: “Zhang avrà anche mille debiti, ma è tra i migliori presidenti della storia dell’Inter. Pioli ottima scelta per il Napoli. De Laurentiis? Stagione che non ha nulla da salvare, ma il prossimo anno non vedremo errori”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24 e Panorama: “Il finale di ieri è stato il finale corretto di questo campionato. Fa male al mondo Milan, ma la superiorità dell’Inter è stata netta e chiara per tutto il corso della stagione. Marotta è consapevole che ci sono ancora delle difficoltà economiche da attraversare, ma anche che ci sono tante potenzialità da esprimere. Questa è la terza grande era dell’Inter, dopo gli anni ’60 ed il quinquennio post Calciopoli. Lo dicono i numeri e i tanti trofei vinti negli ultimi 4 anni. Zhang avrà mille problemi e mille debiti, ma a livello di resa agonistica è uno dei migliori presidenti della storia dell’Inter ma va detto. Un anno fa Inzaghi rischiava l’autunno, poi la vittoria col Barcellona cambiò tutto. È uscito da una stagione difficile e ha messo in piedi un capolavoro quest’anno. È una parabola che può applicarsi ora per Pioli al Milan, anche se difficilmente resterà. Il Napoli? Pioli ha fatto benissimo a Milano, ha portato i rossoneri dal 14esimo posto sino allo Scudetto e alle semifinali di Champions. E quest’anno può arrivare secondo con più di 80 punti in classifica. È un ottimo allenatore, per De Laurentiis sarebbe una scelta azzeccata. Ora la stagione del Napoli non ha più nulla da dire, deve solamente chiudere in fretta il campionato e ripartire. L’intera annata è stata sbagliata dal primo giorno, non c’è praticamente nulla da salvare. La prestazione di Empoli è stata sconcertante, non esiste più un filo da riannodare. Queste settimane dovranno essere utilizzare per scegliere il prossimo allenatore e correggere gli errori dello scorso anno. De Laurentiis? Sa bene che non ha fatto grandi cose. Ha sbagliato lui quasi tutte le scelte dopo lo Scudetto e si è giocato tutto il credito accumulato nell’ambiente Napoli. Non esiste un piano B ora, ma sono sicuro che ADL non commetterà più gli errori visti quest’anno”.

Jacomuzzi: “Viene data la colpa al gruppo Napoli, ma la società ha pesanti responsabilità! L’invadenza di ADL un problema, Manna dovrà conquistarsi la possibilità di lavorare in autonomia. Meluso già esautorato a metà stagione…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex DS della Roma e presidente dell’Assosservatori: “La situazione del Napoli è diversa da qualsiasi altra… Viene data la colpa al gruppo, ma la società ha pesanti responsabilità. Questi ragazzi sono stati sballottolati a destra e a sinistra da tre allenatori diversi ed è partito un meccanismo di scaricabarile che avvelena ulteriormente l’ambiente. L’invadenza di De Laurentiis rispecchia l’andamento di tutto il club, dall’AD fino alla parte tecnica. Si accavallano troppi campi e si fa confusione. I calciatori erano abituati a parlare con Giuntoli, ora è arrivato Meluso che è stato esautorato in questo finale di stagione. Anche i calciatori leggono il giornale… E la domenica poi si vede in campo, con l’allenatore che soffre di tutte queste situazioni. Manna si farà sentire? De Laurentiis avrà avuto il sentore di una grande scelta, ma all’atto pratico andrà verificato. Giuntoli era riuscito a conquistarsi l’80% di possibilità di manovrare in autonomia, col 20% ancora tra le mani del presidente. Manna dovrà essere bravo a non farsi esautorare. Guardate Meluso, al quale sono stati tolti tutti i poteri a metà di questa stagione. La fiducia verso la dirigenza deve esserci, soprattutto quando si tratta di scegliere l’allenatore. De Laurentiis ha ignorato il settore giovanile dal primo giorno che è arrivato al Napoli e questo pesa per una società che si autofinanzia con il mercato. Le big di Italia hanno Primavere all’altezza, mentre il Napoli non ha una spinta dal basso. E quest’anno tutti gli acquisti arrivati dall’estero hanno tradito gli azzurri, con la stagione che è andata a rotoli”.

Roma, l’ex DG Lucchesi: “Stagione del Napoli orribile, ma anche noi dopo lo Scudetto non ci ripetemmo… Non è tutto da buttare, ADL non potrà sbagliare un nuovo allenatore”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex DG della Roma: “Ripetersi in piazze come Napoli e Roma è davvero difficile, ancor prima di vincere un titolo. Le società del Nord sono più consolidate e ramificate nel calcio imprenditoriale, mentre qui si fa ancora grande fatica. Anche noi dopo lo Scudetto con la Roma non ci ripetemmo, seppur con una rosa più forte di quella che aveva vinto il titolo. Il Napoli ora ha avuto una stagione terribile, ma non è tutto da buttare. Bisogna ripartire con scelte coraggiose e scegliere una coppia DS-allenatore che ricostruisca questa squadra. Senza chiedere troppo subito, ma ripartire bene: questo dovrà fare il Napoli. De Laurentiis ha sempre dimostrato di avere buone idee, con un modello che ha portato la piazza allo Scudetto e che ha valorizzato i calciatori senza indebitarsi. La proprietà quest’anno poteva fare qualcosa di meglio, ma anche la parte tecnica ha funzionato meno. È stata una stagione orribile, ma ora c’è l’occasione di ripartire alla grande: sbagliare ancora DS e allenatore sarebbe un disastro, ma De Laurentiis avrà l’intelligenza per capire dove migliorare. Anche perché fare peggio di quest’anno sarebbe davvero difficile (ride ndr)… De Laurentiis è da tutta la stagione che sa di dover scegliere il nuovo allenatore, quindi dovrà farsi trovare pronto. I tempi sono maturi e credo sia pronto il Napoli 3.0 di ADL”.

Padovan: “Napoli più forte dell’Inter! Non ho sbagliato io il pronostico, ma stagione gli azzurri… Punterei su Italiano ed eviterei Pioli, ma ho paura delle scelte di ADL…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Il Napoli era più forte dell’Inter e credevo si sarebbe ripetuto. Non ho sbagliato io il pronostico, ma stagione gli azzurri. La squadra di De Laurentiis è forte, ma l’Inter ha avuto un’annata perfetta. Il Napoli deve avere dei rimpianti perché ha compiuto una stagione disastrosa, prendendo scelte sbagliate dopo scelte sbagliate. L’assenza di Spalletti ha interrotto il processo di crescita di questa squadra, che si è smarrita e ha perso la mentalità vincente dello scorso anno. Poi i tre allenatori e i tanti infortuni hanno dato un quadro di instabilità completato da contratti in scadenza e giocatori in partenza. Ora De Laurentiis deve rifondare, con questa squadra non si può più costruire nulla. L’obiettivo dovrà essere tornare in Champions, tutto quello che verrà di aggiuntivo sarà tanto di riguadagnato. L’allenatore adatto? Quello che ti fa vincere, punterei su Italiano, che è il migliore per rapporto qualità-costi. Ha portato la Fiorentina a grandi risultati, con una rosa modesta. De Laurentiis però continua a sfogliare la margherite senza avere idee concrete da come venire fuori da questo disastro. Ho paura delle scelte, che sono scelte dettate da una persona volubile ed irascibile, che di calcio non capisce nulla. Altri allenatori? Eviterei Pioli… Ha fatto male al Milan e non ha combinato nulla negli ultimi due anni. Ha deprezzato Leao e non ha valorizzato nessuno. L’anno scorso era arrivato quinto in campionato, in questo ha raccolto risultati pessimi”.

Pavarese: “Piazza in depressione dopo Empoli, inspiegabile quanto visto al Castellani. Ora i giocatori devono dimostrare di meritare la maglia del Napoli! Nuovo allenatore? Mi auguro arrivi Pecchia”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente sportivo: “La gara di Empoli ha gettato la piazza in uno stato depressivo. Eppure a Monza erano arrivati segnali di ripresa, ma hanno illuso. Quello che abbiamo visto al Castellani è inspiegabile. Ora deve venir fuori l’orgoglio e l’amor proprio di chi va in campo. I giocatori devono dimostrare di meritare la maglia del Napoli. Tutta la stagione del Napoli è un rammarico continuo, perché la classifica poteva essere diversa con pochissimo. Bisogna ritrovarsi a tutti i costi, facendosi un esame di coscienza e riprendendo a ragionare con il noi. L’interesse della squadra e dei tifosi va messo al primo posto per questo finale di stagione, nella speranza di centrare almeno l’Europa League. Quest’anno è mancato l’investire di responsabilità gli uomini scelti. Ho avuto l’impressione, anzi, che chi è stato scelto, è stato messo lì perché tanto la squadra viaggiava in autonomia. Il grosso errore di De Laurentiis è stato questo. Meluso è un professionista eccellente e serio, ma al Napoli non gli è stata data la possibilità di esprimere il proprio valore. Ora che arriverà Manna, mi auguro che almeno lui riesca ad imporre le proprie idee. Il nuovo allenatore? Vedete, il Napoli sta badando troppo al futuro, al punto che non ha mai dato forza a Calzona per questo finale di stagione. Questo non gli ha mai dato credibilità nello spogliatoio e lo si sta vedendo adesso. Da tifoso, mi auguro arrivi Pecchia come allenatore. E’ cresciuto molto come tecnico, sarebbe l’uomo giusto per la rinascita”.