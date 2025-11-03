Champions, Eintracht–Napoli, parla Fiesser: “Squadra forte, vogliamo replicare la prova del PSV” – dichiarazioni e attese

Alla vigilia dell’Eintracht vs Napoli, dal pressing mediatico fino alla sala stampa, è il vice allenatore Jan Fiesser a tracciare la rotta e a lasciare intravedere sia rispetto che ambizione.

Nei suoi interventi emerge subito un punto fermo: il Napoli è una squadra di qualità, capace in ogni reparto, strutturata con ordine e disciplina. E, come tutte le italiane che sono arrivate fin qui, sa alternare fase offensiva e copertura difensiva.

I tedeschi sono consapevoli della difficoltà: “Magari riuscissimo a mettere in difficoltà il Napoli come ha fatto il PSV”, dice Fiesser, convinto che non sarà semplice. Il tecnico avverte però che l’Eintracht non ripeterà gli errori delle ultime trasferte: la preparazione è stata fatta con cura, e l’obiettivo è quello di entrare mentalmente pronti fin dal primo minuto.

La questione ambientale non è trascurata: l’assenza dei tifosi tedeschi e il clima fuori forma aggiungono un elemento ulteriore di tensione, ma non distoglieranno il focus del team. “Siamo qui per vincere”, afferma.

Riguardo alla formazione, Fiesser non si sbilancia: “Non dirò nulla, non voglio dare vantaggi al Napoli”. Parla invece dell’attenzione ai finali di gara, della gestione dei minuti cruciali, e dell’equilibrio dell’organico, composto anche da molti giovani.

Un passaggio toccante è dedicato a Maradona: definito il più forte di tutti, simbolo e spinta emotiva per chi scende in campo. È un tributo che innesta nel match una componente affettiva, oltre che calcistica.

In chiusura, Fiesser rinnova l’orgoglio per affrontare un avversario di alto livello: “Sarà un onore giocare qui contro una squadra così forte”. Frase che porta con sé il peso della sfida e la consapevolezza che, per mettere in difficoltà il Napoli, servirà una prestazione da dieci e lode.

