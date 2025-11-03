Petrazzuolo, Ignoffo, Giubilato, Salvione, Coppola e Pasino ai microfoni di NapoliMagazine 

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli non ha brillato col Como, poteva fare di più, molto bene Gutierrez ed Elmas, l’assenza di De Bruyne è pesante, ora testa all’Eintracht Francoforte”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli non ha brillato contro il Como, avrebbe potuto e dovuto fare di più. Gli azzurri restano primi da soli, ma bisognava fare qualcosa in più. Bravo Milinkovic-Savic a parare il rigore a Morata, rigore causato da un suo intervento non perfetto. Bene Rrahamni, deve crescere Buongiorno. Di Lorenzo non è brillantissimo, Gutierrez ha fatto bene al posto di Spinazzola. Mi è piaciuto molto anche Elmas. Il problema degli infortuni è evidente, l’ultimo in ordine di tempo è stato Gilmour a cedere. Fabregas avrebbe voluto la vittoria, ma al di là del rigore non ho visto grandi occasioni del Como. Il Napoli poteva fare meglio in attacco, Hojlund ha lottato ma non è al 100% e si vede, lo stesso vale anche per Politano. Molto bene Neres. De Bruyne? La sua assenza pesa, quelli che pensavano che il suo ko sarebbe stato un punto a favore si sbagliavano. Aveva una bella intesa con Hojlund, peccato. In conferenza Conte e Politano, prima dell’Entracht, sono apparsi tutto sommato convinti e sereni. Il Napoli nei prossimi match, tra campionato e Champions, dovrà restare ad alti livelli. Ora testa al match contro l’Eintracht”.

NM LIVE – Ignoffo: “Napoli? Contro l’Eintracht vorrà riscattare la sconfitta con il PSV, a Bologna un’altra partita difficile, troppi infortuni? Incide anche lo stress”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Como abbina qualità e spensieratezza, quindi lì si lavora molto bene. Ci sono tanti giovani di valore che possono giocare con serenità anche contro le grandi, possono fare risultato con tutti, ma fa più fatica con le piccole e non è un caso. Il Bologna è già diverso, lotta per obiettivi diversi ed è già più strutturata come società. Per il Napoli sarà un’altra partita difficile. Sfida con l’Eintracht in Champions? Il Napoli in questi anni ha capito che deve giocare per vincere a prescindere dall’avversario, ha una responsabilità importante. Ci sarà anche voglia di riscattare la prestazione contro il PSV. Spero che gli azzurri possano fare una grande partita, una vittoria avvicinerebbe il Napoli al possibile passaggio del turno. Troppi infortuni in casa azzurra? Conte si starà interrogando anche sul lavoro che si sta svolgendo, incide anche lo stress. Il Napoli viaggia sempre forte e dà tutto in campo, col doppio impegno si fa anche più fatica. Ora si entra nella fase centrale della stagione, spero che le cose possano migliorare. A Napoli ci sono tante pressioni, ma il tifo napoletano ti dà anche tanti stimoli. Io ho vissuto tante piazze calde oltre a quella di Napoli, ti danno tanto al di là delle pressioni”.

NM LIVE – Giubilato: “Napoli? Pareggio importante con il Como, gli infortuni stanno incidendo, la perdita di De Bruyne è pesante, contro l’Eintracht bisogna vincere, il tifo del Maradona farà la differenza in Champions”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Pari con il Como per il Napoli? Quando non si vince è importante non perdere. Il Como gioca bene ed ha una grande società, quindi giocare contro di loro non sarà facile per nessuno. Il pareggio è stato importante anche in funzione dei risultati delle altre partite, stiamo vedendo un campionato molto equilibrato. E’ uno dei più belli degli ultimi anni fin qui. Troppi infortuni in casa Napoli? Si dovrebbe fare una bella riflessione, il Dott. Canonico e lo staff azzurro lo staranno certamente facendo. E’ un problema grande, anche perchè spesso sono infortuni lunghi come quelli di Lukaku e De Bruyne. Pesa l’assenza di De Bruyne? Certo, dire che il Napoli gioca meglio senza di lui non è giusto. Uno come lui potrebbe giocare anche senza una gamba, poi si mette tutto il resto attorno. E’ una perdita importante, anche per il valore dell’uomo. Ha tanta esperienza e qualità, il Napoli ne sta risentendo. Hojlund? Si è sentita anche la sua assenza, ora deve recuperare la migliore condizione. Sfida contro l’Eintracht in Champions al Maradona? Il tifo spingerà tanto, bisogna vincere questa partita così importante. Occhio anche a Spinazzola, anche lui non sta benissimo e non si ferma mai. Bisogna fare diverse valutazioni, sono tanti i giocatori infortuni, affaticati o rientranti. Torna la coppia Rrahmani-Buongiorno? La difesa è l’unico reparto in cui ci sono diverse alternative, anche i sostituti hanno fatto molto bene. Loro due sono i titolari, ma bisogna stare tranquilli”.

NM LIVE – Salvione: “Il Napoli ha annullato il Como nonostante le tante difficoltà, troppi infortuni? Colpa anche dei calendari, contro l’Eintracht Francoforte bisogna fare risultato”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli primo in classifica nonostante tutto? I giudizi si danno spesso solo in base al risultato, ma il Como ormai è una big. Il Napoli ha provato a vincere, soprattutto senza soffrire mai a parte nell’occasione del rigore. Lo stesso Nico Paz è stato annullato. Si poteva fare di più in attacco, ma è stata una partita complicata. La classifica parla chiaro, il Napoli è lì in vetta nonostante i tantissimi infortuni. Conte ha ragione a sottolineare questo aspetto. Il Napoli sta provando ad uscire da queste difficoltà, ma dopo la sosta servirà qualcosa in più. Infortuni? I numeri sono chiari, ma ridurre tutto agli allenamenti è inutile. I calendari così fitti stanno incidendo tanto, anche le partite con le Nazionali e i tour de force nei club aumentano i rischi. Recuperare i titolari sarà importante, aumentando le rotazioni aumenti anche la competitività. Ha fatto bene Gutierrez, ma mi aspetto di più anche dagli altri nuovi arrivati. Napoli-Eintracht? Gli azzurri devono fare risultato per rimettersi in corsa anche in Champions, c’è una grande opportunità anche se l’avversario non è da sottovalutare. La solidità difensiva è un bel punto di ripartenza, Conte sta lavorando per ritrovare l’equilibrio giusto. Lobotka? Seconde me giocherà”.

NM LIVE – Coppola: “Buon punto per il Napoli contro il Como, questa Serie A è un campionato equilibrato, bisogna fare meglio anche in Champions, infortuni? C’è qualcosa che non va”

GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Punto d’oro per il Napoli contro il Como? Il Como è la squadra rivelazione, è un punto buono ma la partita si poteva e doveva vincere. Il campionato è equilibrato, si deciderà punto a punto. Ci sono anche tanti grandi allenatori come Conte, Spalletti, Allegri e Gasperini. In questo campionato si segna poco, c’è molto tatticismo. Gli allenatori si conoscono tutti molto bene tra di loro, Fabregas è quello meno conosciuto se vogliamo. Sfida contro l’Eintracht in Champions League? Il Napoli detiene il titolo nazionale, deve fare meglio in Champions. La sconfitta contro il PSV è stata rovinosa, ora bisogna riscattarsi contro una squadra non eccezionale. L’Eintracht non lascerà molti spazi, la metterà sul fisico, quindi andranno fatte delle scelte in tal senso. Polemiche arbitrali? Non si può fare molto. Le parole di Marotta hanno avuto un certo effetto, anche arbitri importanti stanno sbagliando tanto. Ne ho parlato anche con Casarin, gli arbitri stanno perdendo personalità. Ci sono tante teste durante la partita tra arbitri di campo e VAR, quindi diventa difficile. Nel corso della stagione si potrà compensare, ma dipende tutto dai momenti in cui certe scelte vengono prese. Infortuni in casa Napoli ed il rientro di Lobotka? I numeri sono inquietanti, soprattutto perchè parliamo di infortuni sempre muscolari. Qualcosa andrebbe rivisto, ci sono tante motivazioni possibili”.

NM LIVE – Pasino: “Un punto guadagnato per il Napoli contro il Como, gli infortuni sono tanti, ma il rientro di Lobotka è una bella notizia”

NAPOLI – RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli ha fatto fatica ma è riuscito ad annullare il Como e Nico Paz? Sì, direi anche menomale. Per fortuna non si è espresso come al solito, per merito anche dei difensori del Napoli. Buon punto contro il Como? Direi di sì, è un punto guadagnato contro un’ottima squadra che di provinciale ha solo il nome. Con un vero bomber sarebbe anche più forte, ma in generale a tutte le big italiane mancano un po’ i bomber. Il Napoli resta primo in classifica nonostante tutto? Sicuramente è una bella notizia, in questo modo si arriva alla sfida di Champions con maggiore fiducia. Infortuni? Non ci volevano, sono davvero tanti. Il rientro di Lobotka è una grande notizia, è il miglior play del campionato italiano. E’ insostituibile”.