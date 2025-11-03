IN EVIDENZA

Champions, Politano: “Domani partita importantissima, dobbiamo dare tutto per conquistare il successo”

Vincenzo Letizia 3 Novembre 2025 0 48 sec read

Abbiamo avuto poco tempo per preparare il match ma siamo pronti, oggi c’è un ulteriore allenamento e daremo il massimo per questa sfida molto importante“. Matteo Politano parla alla vigilia della gara contro l’Eintracht.

La prestazione in Olanda ci deve servire da monito, è stata una brutta sconfitta ma dobbiamo prendere quell’insegnamento per capire quanto sia complicata la Champions e per riuscire ad essere all’altezza di questa dimensione

In Europa c’è un calcio più veloce come intensità, ma il problema sinora è stato non avere avuto sempre la rosa a disposizione. Giocando ogni tre giorni abbiamo dovuto fare a meno di uomini costretti a fermarsi per infortunio

Adesso stanno recuperando elementi importanti e dovremo mettere ogni risorsa in campo domani perchè vincere sarebbe importantissimo

L’Eintracht è una squadra che ti affronta a viso aperto e che cercherà di aggredire. Per noi sarà fondamentale approcciare bene la gara e gestire ogni situazione al meglio per portare a casa i tre punti“.

Fonte: Ssc Napoli

Vincenzo Letizia

