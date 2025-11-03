Champions, Conte avverte: «Napoli che lotta dà fastidio. I tifosi si tappino le orecchie» – conferenza pre-Eintracht

Antonio Conte non si nasconde, non edulcora il discorso: nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte il tecnico del Napoli ha lanciato bordate e richiami accesi, tenendo alta la tensione mediatica attorno alla sua squadra.

Con piglio grintoso, ha iniziato attaccando la narrazione esterna: «Servono più gol? Qualcuno ha segnato, siamo primi. Prima non eravamo solidi, ora ci attaccate per l’attacco». Critiche che fioccano, secondo lui costruite ad arte per destabilizzare. E da qui l’invito pressante ai suoi tifosi: «State compatti, tappatevi le orecchie». Un’esortazione che suona come monito contro le polemiche, le chiacchiere, i doppi giochi e le critiche pilotate.

Conte sa che il Napoli «che lotta per le prime posizioni dà fastidio». Non è un’iperbole, è una strategia: far percepire la pressione esterna, trasformarla in un elemento di coesione interna. E in questa chiave, la squadra non è vittima, ma protagonista. Oggi emergere in un campionato affollato e in un contesto europeo competitivo significa saper incassare colpi fuori dal campo quanto dentro.

L’allenatore non nega le difficoltà: tra infortuni, turn over obbligati e carichi di partite, il pericolo è sempre dietro l’angolo. Ma il messaggio è chiaro: «Non ci lamentiamo, ci attacchiamo alle certezze e a chi risponde». E attenzione anche agli arbitri e al VAR: «Chi sta al monitor deve essere equilibrato, il sistema non può basarsi su fondamenta fragili».

È una dichiarazione che va letta come una dichiarazione d’intenti: resistenza alle pressioni esterne, compattezza interna, fiducia nel processo. Il Napoli non parte battuto, anzi: vuole mettere paura — non soltanto dentro il campo, ma anche fuori. E Conte, con linguaggio diretto e comunicazione feroce, vuole che tutti — media, avversari, tifosi — sappiano che la squadra è pronta a rispondere.