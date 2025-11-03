COPERTINA

Champions, Conte avverte: «Napoli che lotta dà fastidio. I tifosi si tappino le orecchie» – conferenza pre-Eintracht

Vincenzo Letizia 3 Novembre 2025 0 1 min read

Antonio Conte non si nasconde, non edulcora il discorso: nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte il tecnico del Napoli ha lanciato bordate e richiami accesi, tenendo alta la tensione mediatica attorno alla sua squadra.

Con piglio grintoso, ha iniziato attaccando la narrazione esterna: «Servono più gol? Qualcuno ha segnato, siamo primi. Prima non eravamo solidi, ora ci attaccate per l’attacco». Critiche che fioccano, secondo lui costruite ad arte per destabilizzare.  E da qui l’invito pressante ai suoi tifosi: «State compatti, tappatevi le orecchie». Un’esortazione che suona come monito contro le polemiche, le chiacchiere, i doppi giochi e le critiche pilotate.

Conte sa che il Napoli «che lotta per le prime posizioni dà fastidio». Non è un’iperbole, è una strategia: far percepire la pressione esterna, trasformarla in un elemento di coesione interna. E in questa chiave, la squadra non è vittima, ma protagonista. Oggi emergere in un campionato affollato e in un contesto europeo competitivo significa saper incassare colpi fuori dal campo quanto dentro.

L’allenatore non nega le difficoltà: tra infortuni, turn over obbligati e carichi di partite, il pericolo è sempre dietro l’angolo. Ma il messaggio è chiaro: «Non ci lamentiamo, ci attacchiamo alle certezze e a chi risponde». E attenzione anche agli arbitri e al VAR: «Chi sta al monitor deve essere equilibrato, il sistema non può basarsi su fondamenta fragili».

È una dichiarazione che va letta come una dichiarazione d’intenti: resistenza alle pressioni esterne, compattezza interna, fiducia nel processo. Il Napoli non parte battuto, anzi: vuole mettere paura — non soltanto dentro il campo, ma anche fuori. E Conte, con linguaggio diretto e comunicazione feroce, vuole che tutti — media, avversari, tifosi — sappiano che la squadra è pronta a rispondere.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Ancelotti: punto su Milik, che colpo Manolas. James Rodriguez? Trattativa non semplice 

Carlo Alvino dal ritiro del Napoli a Dimaro ha intervistato mister Carlo Ancelotti. Una chiacchierata molto interessante che ha chiarito diversi aspetti che stanno animando […]

13 Luglio 2019 0 1 min read

Gli interventi di Gianni Francini e Maurizio De Giovanni a Radio Onda Sport

Gianni Francini, ex di Napoli e Torino è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone – Speciale Bar Sandomingo”, programma condotto da Sonia Sodano e […]

29 Febbraio 2020 0 3 min read

Sky – Contropartite Milik: piacciono Bernardeschi e Lucas Moura

Ecco quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com: Il Napoli al lavoro anche per la stagione che verrà: con l’affare Osimhen a buon punto, il club di […]

3 Luglio 2020 0 48 sec read

Champions League: insidia olandese per il Napoli, per i bookie Conte vede il riscatto in casa del Psv

ROMA – Battuto sul campo del Torino – la terza sconfitta stagionale – il Napoli fa visita al PSV Eindhoven intenzionato a migliorare ulteriormente la […]

20 Ottobre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui