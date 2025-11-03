CHAMPIONS LEAGUE – L’Eintracht Francoforte, a Napoli, forse, non potrà contare su Can Uzun, uno dei suoi migliori giocatori

Contro il Napoli, domani, nella gara del quarto turno di Champions League, il tecnico del Francoforte dovrà fare a meno, al 90%, di uno dei suoi calciatori più rappresentantivi, ossia l’attaccante turco Can Uzun, afflitto da un problema muscolare. Un’assenza sicuramente pesante per la squadra tedesca. Nel frattempo, il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami medici per valutare l’entità del problema. Pochissime, però, le speranze di vederlo in formazione al Maradona. A tal proposito l’allenatore Dino Toppmöller ha affermato quanto segue:

“Can Uzun ha accusato un problema alla coscia. È davvero un peccato non poterlo schierare contro gli azzurri perché ha un impatto enorme sul nostro gioco. Domani mattina farà una risonanza magnetica e capiremo meglio di cosa si tratta”