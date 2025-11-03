NEWS

Spinazzola fermo per pubalgia: le cautele di Conte e le condizioni del laterale

Vincenzo Letizia 3 Novembre 2025 0 1 min read

NAPOLI — Nuovo stop per Leonardo Spinazzola, che da settimane si porta avanti un fastidioso problema di pubalgia, e stavolta il dolore lo ha costretto a lasciare il campo già al termine del primo tempo contro il Como. Così il laterale azzurro si ritrova a dover fare i conti con l’ennesima grana muscolare in una stagione già non semplice.

Il retroscena
Secondo quanto riportato da Il Mattino e rilanciato da varie fonti locali, Spinazzola non è nuovo a queste difficoltà: era stato già fermato a settembre per due gare e il disturbo si sta protraendo sempre più. L’episodio che ha fatto scattare l’allarme è avvenuto proprio nel match con il Como, quando l’ex Roma ha chiesto il cambio all’intervallo per non peggiorare ulteriormente la situazione.
Conte, a conoscenza della sua condizione, ha richiesto massima sincerità: non vuole che il problema venga coperto o sottovalutato, perché – con un calendario fitto e partite decisive all’orizzonte – ogni elemento deve essere disponibile e in forma.

Le condizioni e i tempi
Non si tratta, comunque, di un infortunio irreversibile: la pubalgia è un acciacco muscolare che richiede tempi di recupero attenti e una gestione meticolosa. Questo impedimento, se mal trattato, può sfociare in complicazioni più serie, dunque è fondamentale non forzare.
Al momento non è arrivata alcuna nota ufficiale dallo staff medico del Napoli, ma il fatto che l’allenatore abbia chiesto verità indica come la situazione sia sotto osservazione costante. Non è escluso che il club decida di adottare una cautela extra, concedendo al giocatore un breve stop per non rischiare guai maggiori.

Implicazioni per la squadra
L’assenza di Spinazzola costringe Conte a ricorrere ad alternative sulla fascia sinistra, dove dovranno emergere soluzioni d’emergenza o cambi tattici. Il tecnico punta comunque a non creare panico: sapendo che il problema può essere gestito, preferisce muoversi con prudenza piuttosto che correre rischi inutili.

Nei prossimi giorni, i controlli strumentali e le valutazioni del reparto sanitario azzurro chiariranno le reali tempistiche di rientro. Ma una cosa è certa: Napoli dovrà fare a meno del laterale almeno nel breve periodo, e l’assenza si farà sentire.

