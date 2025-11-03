EDITORIALE

L’EDITORIALE – Conte e Vergara, la promessa sospesa del centrocampo azzurro

Vincenzo Letizia 3 Novembre 2025 0 2 min read

di Vincenzo Letizia

Antonio Conte, lo stimiamo. E come non farlo? I suoi numeri parlano, i trofei pure. Ovunque sia passato ha lasciato tracce di disciplina, mentalità e rigore. Ma anche i migliori, ogni tanto, inciampano nella coerenza delle proprie idee. E il caso Vergara ne è un esempio lampante.

Durante il mercato estivo, Conte aveva tracciato la sua linea: niente rincorse, niente nomi tanto per fare. Disse – e lo fece intendere chiaramente – che la mediana del Napoli andava bene così. Nessuna urgenza di un altro centrocampista. Fiducia piena nel gruppo, e, in particolare, nel giovane Vergara.

Una scelta, quella, che piacque ai romantici del calcio: quelli che credono ancora nei ragazzi del vivaio, nelle promesse da coltivare, negli sguardi timidi che sanno di sogno. Fidarsi di un giovane significa investire, dargli spazio, farlo sentire parte del progetto. Ma fidarsi e poi dimenticare è come promettere il mare e lasciare il ragazzo sulla riva.

E così Vergara è rimasto lì, silenzioso in panchina. Nemmeno venti minuti contro il Lecce, neanche un quarto d’ora col Pisa, quando il risultato invitava a osare. Poi, la sorte – come spesso accade nel calcio – presenta il conto: un paio di infortuni, due centrocampisti fuori, e ti ritrovi costretto a schierare un ragazzo che non ha ancora imparato a muoversi nei tuoi meccanismi. Non per colpa sua, ma perché il tempo per imparare non gliel’hai dato tu.

Conte, che di giovani ne ha sempre gestiti pochi ma bene, dovrebbe ricordare che il campo non perdona le scelte mancate. È un’arte delicata, quella dell’equilibrio tra esperienza e freschezza. L’allenatore salentino sa meglio di chiunque che le stagioni si vincono anche con il coraggio di rischiare: con un volto nuovo, con una gamba diversa, con la fame di chi ha ancora tutto da dimostrare.

Non si tratta di bocciare, ma di riflettere. La gestione di un gruppo è anche psicologia: far sentire tutti utili, non solo i soliti dieci-undici. Vergara, oggi, è il simbolo di un’occasione mancata. E non tanto per lui, quanto per chi avrebbe potuto arricchire la propria squadra di una risorsa in più, temprata e pronta al bisogno.

Il Napoli di Conte ha una struttura solida, un’anima riconoscibile, ma l’allenatore non può dimenticare la lezione più antica del calcio: chi non semina in autunno, non raccoglie in primavera. Fidarsi dei giovani è nobile. Dimenticarli è un peccato. E Conte, che ama parlare di “gruppo”, stavolta ha dato l’impressione di pensarla più da generale che da maestro.

Perché un allenatore, alla fine, non è solo colui che vince, ma anche chi prepara chi verrà dopo. E a Napoli, dove il futuro ha sempre il colore azzurro dei sogni, certe scelte pesano più di un punto in classifica.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

AMARCORD: NAPOLI-LAZIO, L’aquila non vola al San Paolo

Titolo dettato dalla scaramanzia visto che il bilancio tra Napoli e Lazio pende per gli azzurri molto più per quanto concerne le gare all’Olimpico che […]

9 Febbraio 2018 0 2 min read

LE INTERVISTE – Napoli, Insigne: “Sereno per il rinnovo, c’è il mio agente. Non voglio distragga me e i compagni”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo la vittoria con gol e assist contro il Legia Varsavia in Europa League è intervenuto al microfono di Dazn: “Ho […]

21 Ottobre 2021 0 1 min read

LE INTERVISTE – Elmas: vincere una partita del genere è da squadra di livello

“E’ stata una grande gioia segnare davanti ai tifosi al debutto”. Eljif Elmas ha segnato pochi minuti dopo il suo ingresso e racconta la propria emozione. “Vincere […]

22 Agosto 2021 0 26 sec read

Napoli – In arrivo, al Maradona, 150mila spettatori nelle prossime tre gare, tra campionato e Champions

Per il Napoli di Spalletti ci saranno tre match casalinghi di seguito tra serie A e Champions League. Infatti il calendario degli azzurri prevede, venerdì […]

1 Marzo 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui