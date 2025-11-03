ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FRANCOFORTE – Per i Partenopei vietato fallire la vittoria, per sperare di andare al turno successivo

Armando Fico 3 Novembre 2025 0 1 min read

Dopo la disastrosa sconfitta contro il PSV, nel turno precedente di Champions, il Napoli, domani, tra le mura amiche, cerca  il pronto riscatto europeo. Gli azzurri forti della carica dei 50mila di Fuorigrotta, puntano al successo contro il  Francoforte di Mario Götze.  Un altro risultato, diverso dalla vittoria comprometterebbe il cammino nella manifestazione continentale. I tedeschi, del resto, non vivono un buon momento, venendo da due sconfitte molto pesanti nelle ultime due giornate della competizione. In classifica, l’Einttracht è alla pari degli azzurri, con tre punti nel carniere.  Nonostante tutto, per l’undici di Conte sarà un ostacolo difficile ma non insormontabile. Domani, il tecnico leccese manderà in campo la migliore formazione possibile, con Spinazzola recuperato in fretta.  Dal canto loro, gli uomini di Toppmöller verranno a Napoli con l’intento di portare a casa un risultato positivo, quindi anche l’allenatore dei tedeschi schiererà l’undici migliore. Vediamo i possibili 22 che scenderanno in campo al Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
EINTRACHT (3-4-3): Zetterer; Theate, Koch, Amenda; Brown, Larsson, Götze, Kristensen; Bahoya, Knauff, Doan. All. Toppmöller.
Veniamo ai precedenti di questa partita europea: registriamo quattro precdenti tra le due contendenti,  tutti validi per un turno di ottavi di finale: il club tedesco ha vinto sia l’andata che il ritorno in Coppa UEFA 1994-95, mentre i partenopei  hanno avuto la meglio in entrambe le sfide dell’ UEFA Champions League 2022-23. Pertanto il bilancio è in netta parità, ma domani, al Napoli occorre assolutamente passare in vantaggio.
