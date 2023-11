La vittoria di Bergamo porta la firma di Mazzarri, in certi frangenti si è rivista la squadra dell’anno scorso

Importantissimo successo del Napoli, a Bergamo, contro l’Atalanta, sabato, nell’anticipo del tredicesimo turno di serie A. La mano del nuovo allenatore che poi tanto nuovo non è, si è vista subito: distanze accorciate, baricentro più alta, tanto furore agonistico, libertà di espressione di movimento per il georgiano e voglia di vincere sono stati gli ingredienti giusti immessi nella formazione da Walter Mazzarri che ha debuttato col botto. Insomma un ottimo inizio per il Mazzarri bis, i giocatori, con lui in panchina, hanno ritrovato la serenità ed hanno instaurato un ottimo feeling con il loro timoniere. Ora mercoledì altro test assai impegnativo in Champions League, al Santiago Bernabeu di fronte al Real Madrid dell’ex Ancelotti. Una partita di grande spessore per gli azzurri che hanno voglia di ben figurare al cospetto dei blancos e magari portare a casa un risultato positivo, pur se anche una sconfitta non inciderebbe sul passaggio del turno.