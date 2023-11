IL PUNTO SULLA A – Tredicesima giornata, tutto invariato in vetta alla classifica

Il big match della tredicesima giornata Juventus -Inter finisce in parità, 1 a 1 il risultato, per cui resta tutto invariato nelle prime posizioni della classifica ma il Milan, terzo, con la vittoria sulla Fiorentina rosicchia due punti alle prime. Nella domenica di calcio vincono anche la Roma, 3 a 1 all’Udinese, il Frosinone 2 a 1 col Genoa , il Sassuolo, ad Empoli per 4 a 3, mentre Cagliari e Monza si dividono la posta pareggiando per 1 a 1. Questo turno si concluderà stasera con gli ultimi due posticipi Verona – Lecce e Bologna -Torino.