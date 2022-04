Benevento – Ternana 1-2: Strega senza nerbo e poca personalità

Siamo giunti ormai al giro di boa e anche il tifo fa sentire il proprio sostegno ai propri beniamini. Si tenta l’approdo diretto in massima serie, ma bisogna chiudere vittoriosamente la gara contro la Ternana di mister Lucarelli. In conferenza stampa Fabio Caserta ha detto che non bisogna abbassare la guardia e ha ragione. Le fere hanno calciatori che possono creare fastidi. Quindi bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo.

La Strega lo fa affidandosi a chi è più in forma e manda in campo Paleari tra i pali, Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon a comporre il reparto difensivo. Ionita, Viviani, Acampora in mediana. Attacco con Improta, Forte, Farias.

Ospiti che devono fare a meno di Koutsoupias, Falletti, Salzano, Sorensen e rispondono con Iannarilli in porta. Difesa a tre con S.Diakite, Capuano, Celli. Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo, Ghiringhelli a centrocampo. Pettinari, Donnarumma.

Arbitra il signor Baroni della sezione di Firenze

La gara

Strega che perde dopo pochi minuti Forte per infortunio ed entra Moncini. Conclude male Improta al 7′, che strozza troppo il tiro e non capitalizza il buon lavoro di Farias sulla sinistra. Risponde Pettinari al 9′ con una conclusione ciabattata dall‘ interno dell‘ area di rigore. Pallone alto. Una ripartenza della Ternana chiama alla deviazione in angolo Paleari, il quale deve intervenire su un tiro di Palumbo servito da Donnarumma al 21′. Rischia il Benevento ed è ancora Paleari ad evitare il gol su un tiro di Proietti al 23′. Pallone deviato in angolo. Subito dopo è ancora Paleari a rimediare su una conclusione di Donnarumma dopo un liscio di Acampora. Colpo di testa di Vogliacco su angolo di Acampora al 27′: pallone che sorvola la traversa. La Strega incontra troppe difficoltà, probabilmente anche frutto della posta in palio molto alta. Palo clamoroso delle fere al 33′: Vogliacco si fa rubare il pallone da Celli che non è fortunato nella conclusione e il legno si sostituisce a Paleari. L’azione prosegue e colpisce di testa ma nulla di fatto. Prova a sfondare sulla destra Farias al 40′, ma la conclusione è viene deviata sull’esterno della rete. Rinvio errato di Paleari al 43′ e il pallone è preda di Defendi che prova a centrare la porta dalla distanza ma nulla di fatto. Prova un guizzo il Benevento: al 44′ Farias mette il pallone al centro e Viviani calcia a botta sicura, ma prima il portiere e poi la difesa sbrogliano. Vantaggio della Strega al 45′: cross di Foulon per Barba che stacca di testa e sblocca una gara difficilissima.

Pareggio della Ternana al 49′: buona azione di Palumbo che entra in area e serve Donnarumma pronto alla deviazione. Fere che fanno la gara. Molto propositivi gli uomini di Lucarelli che manovrano bene. Riflesso di Paleari che evita la rete volando all‘ incrocio dei pali su un colpo di testa di Pettinari al 55′. Sui successivi sviluppi la conclusione di Celli sorvola la traversa. Farias prova a svegliare il Benevento al 64′ ma il suo tiro è parato da Iannarilli. Occasione al 68′ per la Strega: miracolo di Iannarilli che chiude lo specchio della porta a Farias tutto solo davanti al portiere. In ripartenza. all‘ 83’ le fere si rendono pericolose con Mazzocchi ma Paleari mette in angolo. La rete arriva all‘ 84’ con Partipilo che, servito da Palumbo, fredda Paleari. Manca incredibilmente il pari la Strega all‘ 88’: parata su tiro di Insigne e successivamente manca la rete Tello. Concessi cinque minuti di recupero nei quali non accade nulla. Prestazione scialba del Benevento, messo in difficoltà da una Te