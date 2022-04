Napoli – Ufficializzate le date del ritiro a Castel di Sangro

La Società Calcio Napoli ha reso noto le date del ritiro estivo precampionato in quel di Castel di Sangro, amena località abruzzese nelle vicinanze di Roccaraso, dove sarà ospite per il terzo ano di fila,. Come l’anno scorso sarà la seconda tappa di preparazione alla prossima stagione 2022/23, dopo il ritiro che si svolgerà, come sempre, in Trentino, a Dimaro. e non solo a Dimaro. Lo stesso primo cittadino di Castel di Sangro Angelo Caruso, intervenuto alla radio ufficiale azzurra, ha annunciato le date: gli azzurri di Spalletti saranno in ritiro, nel suo comune, dal 23 luglio al 6 agosto.

Il sindaco ha affermato di aver parlato con Aurelio De Laurentiis, concordando il periodo in cui il Napoli andrà a far visita ai cittadini abruzzesi. Il patron azzurro auspica che la presenza dei tifosi napoletani possa essere, finalmente, massiccia grazie all‘allentamento delle misure anti-Covid. In conclusione del suo intervento Caruso ha riferito che il club partenopeo disputerà in Abruzzo un paio di amichevoli importanti.