Risultati del sabato di A – 32esima giornata: Inter secondo successo di fila

Per la 32esima giornata di serie A, si sono giocati, come consuetudine gli anticipi del sabato, questi i risultati registrati:

Empoli – Spezia 0-0

Inter – Verona 2-0

Cagliari – Juventus 1-2

Vincono, dunque, l’Inter e la Juventus; i nerazzurri affiancano, momentaneamente gli azzurri di Spalletti al secondo posto, ad un solo punto dal Milan, in attesa dei risultati di queste ultime che giocano quest’oggi, rispettivamente contro Fiorentina in casa e Torino in trasferta. I bianconeri, dopo il ko dell’ultimo turno, rifiatano e tengono saldamente il quarto posto. In coda un punto per uno per le due squadre impegnate nella corsa alla salvezza. La domenica calcistica odierna prevede, oltre a quelli già citati del Napoli e del Milan altri quattro incontri, a partire da Genoa – Lazio dell’ora di pranzo, a seguire nel pomeriggio Sassuolo – Atalanta, Venezia – Udinese, Roma – Salernitana, per finire con Torino – Milan alle 20,45. Domani ultimo posticipo tra Bologna e Sampdoria che chiuderà questa giornata.