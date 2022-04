Fabio Caserta su Benevento-Vicenza: “Gara ostica, dobbiamo mantenere alta la concentrazione”

Ecco quanto affermato dal tecnico Fabio Caserta alla vigilia del match di domani contro il Vicenza:

“Foulon sta bene e può giocare. La partita importante è la gara di domani perchè non mi piace fare calcoli. Non guardo i diffidati ma solo la condizione fisica dei miei calciatori. Farias sta meglio e se non ha giocato è solo per scelta tecnica. Viviani ha bisogno del ritmo gara ed è logico che faccia un po’ di fatica a giocare dall’inizio. Non guardo quello che fanno gli avversari perchè mi guardo quello che fanno i miei ragazzi. Dobbiamo incidere soltanto su noi stessi. Ho una squadra formata da ottimi calciatori e scelgo in base a quello che vedo durante la settimana. Petriccione ha bisogno di tempo per integrarsi nei meccanismi, come capita a tutti i giocatori che arrivano a gennaio. Il Vicenza farà di tutto per conquistare punti per mantenere la categoria.

Dobbiamo essere molto bravi. Queste sono gare dove ci sarà da soffrire e dovremo cercare di sfruttare le occasioni che riusciremo a creare. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile. La classifica la guarderò alla fine. A me interessa l’atteggiamento della squadra e non quello dei singoli. Possiamo colmare i nostri difetti tenendo alta l’attenzione. Tello sta facendo un campionato eccezionale e deve sfruttare i suoi pregi. Sono convinto che può fare ancora di più”.