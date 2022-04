NAPOLI-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TORNANO RRAHMANI E OSIMHEN. CONFERMATO ZANOLI

Ecco i 22 scelti da Spalletti ed Italiano nel match tra Napoli e Fiorentina. Spalletti recupera Rrahmani e Osimhen, conferma per Zanoli. Per la Viola ancora out Piatek, c’è Cabral:

NAPOLI : Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

FIORENTINA: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara