Salernitana: sono saliti a nove i calciatori positivi al covid, al momento il derby di domenica, col Napoli, salterebbe

Non c’è pace per il club granata in questo periodo assolutamente negativo a causa del virus che ha colpito, ad oggi, ben nove calciatori della squadra. Visto il nuovo protocollo redatto qualche settimana fa dalla Lega,, a questo punto, il derby campano, con il Napoli di domenica, al Maradona, non si dovrebbe disputare. A rendere noto il bollettino pandemico, un comunicato dell’ultim’ora della stessa società appena passata nelle mani del presidente Jervolino. Mediante il proprio sito ufficiale, la Salernitana ha, infatti annunciato il nono caso di Covid 19 in seno al gruppo squadra. Qualora si restasse in tale situazione, naturalmente, la partita con i partenopei sarebbe rinviata a data da destinarsi. Soltanto nel caso in cui, qualche giocatore, oggi positivo, nel frattempo,, si negativizzasse e quindi scenderebbe il numero dei contagiati, il match si giocherebbe regolarmente. Ma si tratta di un’ipotesi assai remota ad appena due giorni dalla gara. Pertanto al 90% Napoli vs Salernitana dovrà subire uno slittamento, cosi come anche il match tra Inter e Venezia, dato che i lagunari si trovano nell’identica situazione della compagine di Colantuono. Insomma questo campionato, a causa di questo maledetto coronavirus che ci sta affliggendo da due anni, complicandoci enormemente la vita, è totalmente falsato.