Coppa Italia: Roma – Lecce 3-1, la squadra di Mourinho ai quarti, dove incontrerà l’Inter

Si è disputato ieri sera l’ultimo match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Lecce. I giallorossi capitolini hanno superato i salentini, in rimonta, per 3 a 1, risultato che proietta la Roma ai quarti di finale della competizione tricolore. L’undici di Mourinho, troverà l’Inter e per il tecnico portoghese sarà il suo primo ritorno a San Siro nelle vesti di ex. In realtà, però, il match si era messo male per i padroni di casa che dopo un quarto d’ora si erano trovati in svantaggio, quindi c’è stata la reazione della squadra che ha, prima pareggiato e poi, nella ripresa, ha fatto sua la partita realizzando altre due reti.