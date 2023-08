Napoli, Lindstrom arrivato in Italia: le cifre dell’operazione

Come riportato nelle scorse ore, Jesper Lindstrom si avvicina al Napoli. Il danese è arrivato in Italia per le visite mediche e la firma del contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis.

Jesper Lindstrom, che è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match dell’Eintracht Francoforte contro il Mainz, presto raggiungerà Napoli. Il danese è arrivato a Napoli.

Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, si tratta di un prestito 5 milioni di euro con obbligo a 20 (bonus compresi). Per il calciatore danese invece, un contratto fino al 2028 a circa 2.3 milioni di euro a stagione.

Un interessamento per il danese era arrivato anche dalla Germania con il Lipsia che aveva presentato un’offerta all’Eintracht di 25 milioni, rifiutata dal club tedesco.

