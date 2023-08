Chi è Lindstrom – Caratteristiche del neo acquisto azzurro dal dribbling facile

Il Napoli, dopo la beffa Veiga, si è rituffato nel mercato per compiere un’operazione molto importante, acquistando dal Francoforte il giovane talento danese Jesper Lindstrom, un giocatore di livello capace di ricoprire più ruoli, come fungere da esterno, mezzala o addirittura attaccante visto il suo feeling con il gol. La sua arma migliore è il dribbling, infatti, sa saltare, con facilità, l’uomo come Kvatatskhelia. Altra dote notevole sta nel vedere bene la porta, dieci gol col Brondby nel campionato danese e cinque in Bundesliga, nella sua prima stagione con l’Eintracht Francoforte. In Germania è stato eletto come miglior esordiente dell’anno. Ovviamente, si spera che la sua imminente avventura con la maglia scudettata del Napoli abbia lo stesso risultato. Intanto, tra oggi e domani sono previste le consuete visite mediche, a Roma, presso Villa Stuart. Poi la firma sul contratto ed infine sarà a disposizione di Garcia per allenarsi coi nuovi compagni in vista della gara di sabato al Maradona contro la compagine dell’ex Sarri, ancora a quota zero.