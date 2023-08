SERIE A – Posticipi del Lunedì: l’Inter risponde al Napoli e al Milan e guadagna la testa della graduatoria

Ecco i risultati degli ultimi due posticipi della seconda giornata di A, giocati nel Monday Night:

Salernitana – Udinese 1-1

Cagliari -Inter 0-2

Secondo pari consecutivo per i granata campani, mentre l’Inter, grazie al successo in terra sarda, con il Cagliari, risponde al Milan ed al Napoli, concorrenti dirette per il vertice della classifica, formando un quartetto di testa, a punteggio pieno. Anche Lautaro Martinez non è da meno ad Osimhen, segnando anche lui il terzo gol in due gare disputate. Sarà una bella lotta tra i due per la classifica cannonieri.