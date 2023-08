ARRIVA LINDSTROM, 4-2-3-1 IN VISTA?

Negli ultimi anni il sistema di gioco del Napoli è sempre stato difficile da inquadrare. 4-3-3, certo, ma con numerose variabili. Ad esempio, sappiamo che difendiamo quasi sempre con un 4-4-2, con Zielinski sulla stessa linea di pressing di Osimhen. Sappiamo pure che, in fase offensiva, gli esterni bassi vengono a fare gioco in mezzo al campo o si propongono a rifinire e concludere l’azione. E così via.

Sarebbe quindi riduttivo volere sintetizzare con un mero sistema numerico il modulo del Napoli.

L’impressione, avallata dalle scelte di mercato, è che Garcia voglia accentuare maggiormente il peso offensivo della squadra nella zona centrale. In tal senso va letto l’elevato minutaggio di Raspadori, il cui compito, pur partendo da zone esterne, è fondamentalmente quello di riempire l’area a supporto di Osimhen.

Il sospetto è che, nel corso della stagione, Garcia andrà ad accentuare sempre più questa tendenza. Una batteria di potenziali “sottopunta” composta da Politano (in grande spolvero), Elmas, Zielinski, Raspadori, Kvara e, se arriverà, Lindstrom, non può non indurre la tentazione di offrire un maggiore supporto offensivo ad Osimhen, soprattutto contro quei 3/4 di squadre di Serie A che faticano pure solo ad avvicinarsi a Meret, e contro le quali una mediana composta da Lobotka e Anguissa è più che sufficiente a garantire equilibri.

Improbabile che la qualità del gioco risentirebbe della presenza di tre rifinitori “puri”, dato che il tourbillon di movimenti in mediana rimarrebbe praticamente invariato. Facile pensare, anzi, che alcuni giocatori potrebbero trarne beneficio; Raspadori, certo, l’atteso Lindstrom, che agisce anche da trequartista in zona centrale, ma pensiamo pure a Zielinski, la cui miglior stagione in azzurro è legata all’intuizione di Gattuso (una delle poche buone idee di Ringhio) di schierarlo da sottopunta.

Vedremo, dunque, come si svilupperanno le cose, ben consci che si tratta di dettagli in un contesto di gioco ormai vicino alla perfezione e che sicuramente Garcia non andrà a stravolgere.